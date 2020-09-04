Araştırma: Tek otobüs seferinde yirmiden fazla kişiye koronavirüs bulaştıran 'süperyayıcı'

04 Eylül 2020 Cuma, 11:03

Business Insider'da yer verilen bir araştırmaya göre, 67 Budist yolcu ve şoförleri, 19 Ocak 2020 günü Çin’in Ningbo şehrinde bir otobüse bindiklerinde; içlerinde yalnızca bir kişi koronavirüsün kuluçka dönemindeyken, o kişinin otobüsün içindeki diğer yolculara virüsü bulaştırma süreci analiz edildi. Hasta olacaklarını düşünmeyen 67 yolcu maske takmamayarak seyahat ederken, günler sonra aralarından 24 kişinin Covid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Salı günü JAMA Internal Medicine bülteninde yayımlanan yeni bir çalışma, başlangıçtaki bir hastalığın otobüsün üçte birine nasıl yayıldığını gösteriyor.

Bu gidiş dönüş otobüs yolculuğu, Vuhan’ın 917 kilometre doğusuna yapılmış ve sadece bir saat 40 dakika sürmüş.

Uzmanlar, sağlıklı görünen fakat aslında virüsü taşıyan insanlardan 2 metrelik “güvenli” bir uzaklıkta bile olsa, yetersiz havalandırılan yerlerde koronavirüsle beraber kalmanın kötü bir fikir olduğunu söylüyor.

New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi’nde seyahat tıbbı bölümünün tıbbi sorumlusu ve bulaşıcı hastalık hekimi olan Scott Weisenberg, çalışmaya baktıktan sonra “Bu durum kesinlikle kaygı verici. Doğru bir düzende, 2 metre kuralı sizi SARS-CoV-2 (yeni tip koronavirüs) kapmaktan korumaz” diyor.

Araştırmaya göre o gün otobüse binen enfekte kişinin, henüz belirti gösterilmediği tespit edildi.

Fakat daha iki gece öncesinde, virüsün hızla yayıldığı Hubei bölgesinden gelen dört kişiyle akşam yemeğindeymiş.

Araştırmaya göre, süperyayıcı, otobüs yolculuğundan eve döndükten yalnızca saatler sonra endişe verici belirtiler göstermeye başlamış (öksürük, üşüme ve ağrı sızı).

Bir insanın hasta olduğunu hissetmeden hemen önceki bu kritik saatler, çoğunlukla insanların koronavirüsü en çok bulaştırdığı zamanlar oluyor.

Araştırmanın devamında ise şu bulgulara yer verilmiş:

"Günler sonra otobüsteki diğer pek çok yolcu gibi bu kişinin virüs testi eşi ve çocuğuyla beraber pozitif çıkmış.

Bu kişilerin hepsi, bir Budist tapınağında dış mekanda yapılan bir ibadet etkinliğine gidiyormuş. Buradaki bulaşma tehlikesi, dış mekan olduğu ve doğal hava dolaşımı gerçekleştiği için önemli miktarda daha düşük.

Bu yolcular, benzer miktarda tapıcıyla dolu başka bir otobüsle yan yana seyahat etmiş. İkinci otobüsteki 60 kişiden hiçbiri hastalanmamış. Bu durum, muhtemelen otobüste havayı devir daim eden sistemin yardımıyla; virüsün nasıl yayıldığını göstermesi açısından neredeyse mükemmel bir örnek. Otobüsün hava sistemi, enfekte kişinin virüsünü toplamda 100 dakikada diğerlerine üflemiş.

Hastanın yanında oturan yolcunun testi pozitif çıkmamış fakat yedi koltuk geride oturanlar hafif belirtiler göstermiş. Ayrıca, pencere kenarında oturanlardan çok azı hastalanmış. Eğer hasta maske taksaydı, muhtemelen virüsün yayılımını kontrol altına almaya yardımcı olabilirdi."

Kaynak: popsci.com