Arda Güler kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:19

Bu yılın ocak ayında Fenerbahçe’nin profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler, 25 Şubat 2005’te Ankara’da dünyaya geldi.

Ankara’nın köklü kulübü Gençlerbirliği’nin altyapısına 2014 yılında katılan Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2019’da Fenerbahçe’ye transfer olan Arda, Elit Akademi Ligi U14’te 12, Elit Akademi Ligi U15’te 5, Elit Akademi Ligi U16’da 1 gol kaydederken Fenerbahçe U19’da 10 gol ve 7 asistle oynadı.

TARİHE GEÇTİ

Helsinki ile oynanan maçın 67. dakikasında Filip Novak’ın yerine oyuna dahil olarak Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında forma giyen en genç oyuncu olan Arda Güler, Süper Lig’in 2. haftasında dün oynanan Antalyaspor maçında yaptığı asistle de tarihe geçti.

Miha Zajc’ın 89. dakikada attığı golün asistini yapan genç oyuncu, Opta verilerine göre 2010-11 sezonundan sonra Süper Lig’de asist yapan en genç oyuncu oldu.

Arda Güler, orta saha pozisyonunda görev yapıyor.