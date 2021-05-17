Fenerbahçe'den basın toplantısı açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:24
Fenerbahçe'den basın toplantısı açıklaması
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Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Basın toplantısının Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenleneceği ve basın mensuplarına açık olacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:



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