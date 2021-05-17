Fenerbahçe'den basın toplantısı açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Basın toplantısının Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenleneceği ve basın mensuplarına açık olacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 17, 2021
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uSxEjN5q05
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