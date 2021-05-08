Galatasaray'dan Beşiktaş'a yıldız tepkisi!
Süper Lig’in 40.haftasında oynan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde 3-1’lik skorla gülen taraf sarı- kırmızılı ekip oldu. Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına sarı kırmızılı ekipten tepki geldi.
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik skor ile sahadan galip ayrıldığı Beşiktaş derbisinin ardıdan iki takım arasında yıldız gerginliği yaşandı. Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından maç sonucunu gösteren görselde Galatasaray’ın dört yıldızının olmaması dikkat çekti ve sarı kırmızılı ekip buna tepki gösterdi.
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021
Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz.
Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık.
Rakibe saygı, kendine saygı! #GSvBJK https://t.co/o5OpBtsk7p pic.twitter.com/zj4QEIYRDU
‘’RAKİBE SAYGI, KENDİNE SAYGI’’
Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş’ın paylaşımından sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.
‘’Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı”
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması