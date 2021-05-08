Galatasaray'dan Beşiktaş'a yıldız tepkisi!

Süper Lig’in 40.haftasında oynan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde 3-1’lik skorla gülen taraf sarı- kırmızılı ekip oldu. Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına sarı kırmızılı ekipten tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:31
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Süper Lig'in 40. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik skor ile sahadan galip ayrıldığı Beşiktaş derbisinin ardıdan iki takım arasında yıldız gerginliği yaşandı. Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından maç sonucunu gösteren görselde Galatasaray’ın dört yıldızının olmaması dikkat çekti ve sarı kırmızılı ekip buna tepki gösterdi.


‘’RAKİBE SAYGI, KENDİNE SAYGI’’

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş’ın paylaşımından sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

‘’Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı”


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