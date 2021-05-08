Galatasaray'dan Beşiktaş'a yıldız tepkisi!

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:31

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik skor ile sahadan galip ayrıldığı Beşiktaş derbisinin ardıdan iki takım arasında yıldız gerginliği yaşandı. Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından maç sonucunu gösteren görselde Galatasaray’ın dört yıldızının olmaması dikkat çekti ve sarı kırmızılı ekip buna tepki gösterdi.









Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz.



Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık.



Rakibe saygı, kendine saygı! #GSvBJK https://t.co/o5OpBtsk7p pic.twitter.com/zj4QEIYRDU — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021

‘’RAKİBE SAYGI, KENDİNE SAYGI’’

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş’ın paylaşımından sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

‘’Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı”