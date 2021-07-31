Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması sonrası ne yapılmalı?

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:00

Arı sokmasının yarattığı sorunlar kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir arının kişiyi sokmasının ardından hissedilen belirtiler hafif ağrı, kaşıntı, sokulan bölgenin ısınması gibi basit semptomlardan ibaret olabileceği gibi ciddi alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Genellikle arı sokmasına karşı alerjisi bulunan bireylerde belirtiler daha şiddetli görülür. Alerjik kişilerde aynı zamanda ilk kez arı sokması durumu yaşandıktan sonra ikinci, üçüncü kez arı soktuğunda vücut daha şiddetli reaksiyonlar gösterebilir.

Alerjinin yanı sıra arının kaç kez soktuğu, yaşanılan belirtilerin şiddetinde etkili olan bir diğer faktördür. Bal arıları bir kişiyi soktuktan sonra ölür ve yalnızca bir kez sokabilir. Fakat eşek arıları ve yaban arıları gibi farklı türdeki arılar birden fazla kez sokabilir ve sonrasında yaşamaya devam edebilirler. Arı sokması halinde öncelikle panik yapılmamalı, mümkünse bölgede oluşan reaksiyonlar detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Eğer yakınlarda bir sağlık kuruluşu var ise buraya başvurulmalı ve kontrolden geçilmelidir. Arı sokmasını daha önce yaşamış olan ve herhangi ciddi bir olumsuzluk yaşamamış olan bireyler genellikle alerjik değildirler. Bu bireyler aşağıda bahsedilen bazı ev önlemleri ile sorunun üstesinden gelebilirler. Fakat alerjik reaksiyon belirtileri yaşayan bireylerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

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Arılara karşı alerjisi olmayan ve arı sokması sonrasında ciddi semptomlar gelişmemiş olan hastalarda evde alınabilecek basit önlemlerle bölgede oluşan reaksiyonlar kolaylıkla yatıştırılabilir.

Öncelikle arının bırakmış olduğu iğne çıkarılmalıdır. Bunu tırnakla kazıyarak kolaylıkla yapabilirsiniz. İğnenin hemen çıkarılması, iğneden salınan toksinlerin önünü keseceğinden gelişen reaksiyonların şiddetlenmesini önler. Ardından sokma bölgesi su ve sabun yardımıyla iyi bir şekilde temizlenmelidir. Arının sokmuş olduğu bölgeye buz uygulanması, zehrin vücut tarafından emilimini azaltma konusunda oldukça etkilidir, mümkünse soğuk kompres ve buz uygulaması da yapılabilir. Bu uygulama aynı zamanda şişliğin azaltılmasında da etkilidir. Eğer yakında bir sağlık kuruluşu var ise her ihtimale karşılık buraya başvurulması önerilir. Arı sokmalarına karşın evde alınabilecek birçok yöntem vardır.

Yıllardır uygulanan bu yöntemler bilimsel araştırmalarla kanıtlanmamış yöntemler olsa da çoğu durumda kullanılmakta ve faydası görüldüğünden halk arasında yaygın şekilde tercih edilmektedir. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

Bal: Yaranın iyileşmesinin hızlandırılması, ağrı ve kaşıntının azaltılması için arı sokmasının ardından sokma bölgesine bal sürülmesi yaygın olarak uygulanan bir evde tedavi yöntemidir. Uygulanan doğal balın üzeri bir bandajla örtülerek bir saat kadar beklemesi sağlanabilir.

Sirke: Arı zehrini nötralize edebilen sirke, zehrin etkisini azaltarak sokmaya bağlı gelişen komplikasyonların giderilmesinde kullanılabilir. Bunun için sokma bölgesi içi sirke dolu bir kapta 15 dakika kadar bekletilebilir veya bir pamuk sirkeye batırıldıktan sonra sokma bölgesine uygulanabilir.

Karbonat: Arı zehrini nötralize eden ve ağrı, şişlik, yanma gibi komplikasyonların azaltılmasına yardımcı olan bir diğer uygulama ise karbonat ve su ile hazırlanan macundur. Su ve karbonat karıştırıldıktan sonra hazırlanan macun sokma bölgesine uygulanır ve üzeri bir bandajla örtüldükten sonra 15 dakika bekletilebilir.

Diş Macunu: Arı zehrini nötralize etme üzerindeki etkileri halen tartışılsa da her evde bulunması nedeniyle kolaylıkla ulaşılabilen bir diğer evde bakım yöntemi diş macunlarının kullanımıdır. Tıpkı karbonat macununda olduğu gibi diş macunu da sokma bölgesine uygulandıktan sonra bir süre bekletilir ve ardından su ile durulanır.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

