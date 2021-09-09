Arif Kızılyalın, A Milli Futbol Takımı için düşünülen teknik direktörü açıkladı

09 Eylül 2021 Perşembe, 14:59

Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takım, Hollanda ile karşılaştı. Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Hollanda'dan 6-1'lik yenilgiyle dönen A Milli Futbol Takımı'nda olası bir hoca değişikliğinde kimin göreve geleceğini açıkladı.

Kızılyalın, "Birileri gidecek. Bu Şenol Hoca mı olur, Nihat Özdemir mi olur, Türkiye Futbol Federasyonu komple mi gider, onu bilemem ama EURO 2020'den beri süren bu kötü gidişin faturasının birilerine kesilmesi gerekiyor. Şenol Güneş'in maç sonrası basın toplantısındaki açıklamalarından istifasının cebinde olduğunu hissettim. 'Şimdi istifanın konuşulacak yeri değil' dedi, demek ki konuşulacak. Demek ki Nihat Özdemir'in kapısını çalıp, 'Ne yapacağız?' diyecek. Eğer Nihat Özdemir'de biraz yürek varsa, Şenol Hoca'yı görevden alır. Şenol Hoca'nın bu saatten sonra tazminata takılacağını düşünmüyorum. O, öyle biri değil." dedi.

Kızılyalın, Şenol Güneş giderse onun yerine gelecek isim olarak Sergen Yalçın'ı gösterdi ve ekledi: "Sergen Yalçın birinci sırada. Çünkü, TFF yönetimi istediği takımın başındaki Türk teknik direktörü, milli takımın başına getirebilir. O teknik direktör de gelmem diyemez."

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