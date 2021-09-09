Arif Kızılyalın, A Milli Futbol Takımı için düşünülen teknik direktörü açıkladı
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgiyi yorumladı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takım, Hollanda ile karşılaştı. Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Hollanda'dan 6-1'lik yenilgiyle dönen A Milli Futbol Takımı'nda olası bir hoca değişikliğinde kimin göreve geleceğini açıkladı.
Kızılyalın, "Birileri gidecek. Bu Şenol Hoca mı olur, Nihat Özdemir mi olur, Türkiye Futbol Federasyonu komple mi gider, onu bilemem ama EURO 2020'den beri süren bu kötü gidişin faturasının birilerine kesilmesi gerekiyor. Şenol Güneş'in maç sonrası basın toplantısındaki açıklamalarından istifasının cebinde olduğunu hissettim. 'Şimdi istifanın konuşulacak yeri değil' dedi, demek ki konuşulacak. Demek ki Nihat Özdemir'in kapısını çalıp, 'Ne yapacağız?' diyecek. Eğer Nihat Özdemir'de biraz yürek varsa, Şenol Hoca'yı görevden alır. Şenol Hoca'nın bu saatten sonra tazminata takılacağını düşünmüyorum. O, öyle biri değil." dedi.
Kızılyalın, Şenol Güneş giderse onun yerine gelecek isim olarak Sergen Yalçın'ı gösterdi ve ekledi: "Sergen Yalçın birinci sırada. Çünkü, TFF yönetimi istediği takımın başındaki Türk teknik direktörü, milli takımın başına getirebilir. O teknik direktör de gelmem diyemez."
Devamı için videoyu izleyin:
Video Haberler
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li vekil: Yürüyün lan yürüyün!
- 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
- Böylesi yalnızca Türkiye'de olur
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
- Antalya'da trafikte skandal görüntü! Ceza yağdı
- Kova kova doldurmuşlardı! Bu kez umdukları olmadı
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası
- İstanbul depremi için kritik açıklama
- MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
- Poğaça yiyenler dikkat!
- Menzil’in şok mangası
- Dolarda kıyamet kopacak
- Kılıçdaroğlu'ndan kritik ittifak açıklaması
- Sedat Peker'den 'İlber Ortaylı’lı paylaşım