Fenerbahçeli Szalai'ye Almanya'dan dev transfer teklifi
Bundesliga’nın güçlü temsilcisi Dortmund, Macar futbolcu Szalai için ilk teklifini yaptı.
Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Attila Szalai’yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga’nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.
MERİH'TEN SONRA SZALAİ'YE DÖNDÜLER
Alman Sky Sports’un haberine göre sarı-siyahlılar, savunmadaki eksiğini hala gideremedi. En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus’un 40 milyon Avro’luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.
Sky Sports’un Türk medyasına dayandırdığı haberde, Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtildi. Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Avro’luk bir teklif sundu.
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