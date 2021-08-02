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Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunda görmak istediği belirtilen Cedric Soares için Fenerbahçe kulübü oyuncunun mali şartlarını öğrenmek adına girişimlere başladı.