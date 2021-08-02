<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de oynayacak 3-4 transfer istediğini açıklamıştı. Portekizli hocanın takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi de sağ kanat.</p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de oynayacak 3-4 transfer istediğini açıklamıştı. Portekizli hocanın takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi de sağ kanat.

<p>İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Arsenal'de forma giyen sağ bek Cedric Soares'i gündemine aldığını yazdı.&nbsp;</p>
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İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Arsenal'de forma giyen sağ bek Cedric Soares'i gündemine aldığını yazdı. 

<p>Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunda görmak istediği belirtilen Cedric Soares için Fenerbahçe kulübü oyuncunun mali şartlarını öğrenmek adına girişimlere başladı.</p>
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Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunda görmak istediği belirtilen Cedric Soares için Fenerbahçe kulübü oyuncunun mali şartlarını öğrenmek adına girişimlere başladı.

<p>Cedric Soares geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı.&nbsp;</p>
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Cedric Soares geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı. 

<p>34 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan tecrübeli futbolcu, Sporting Lizbon ve Inter formalarını da giydi.</p>
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34 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan tecrübeli futbolcu, Sporting Lizbon ve Inter formalarını da giydi.

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