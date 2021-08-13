Arif Kızılyalın, Süper Lig'de yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:07

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Süper Lig öncesi görüşlerini Cumhuriyet.com.tr'ye aktardı.

Arif Kızılyalın, "Mutluluk, keyif, heyecan diliyorum. Çok gol atılsın. güçlü olan kazansın. sürprizler de yaşansın. Bu güzel bir dilek oldu ancak bilyorsunuz Süper Lig her türlü mücadelenin yaşandığı vahşi bir arena. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. İddialar, kavga dövüş diz boyu. İnşallah geçen yıllarda gördüğümüz bu sahneler bu yıllarda tekrarlanmaz. Gördüğümüz kadarıyla dört büyükler yine iddialı giriyorlar. Geçen seneki ve önceki sene ki hakem hataları bu yıl tekrarlanmazsa iyi olur. Çünkü VAR video hakem uygulaması Türkiye'de bir garip uygulanıyor. İnsanlar adalet duygusundan uzaklaşıyor. Bunun için Merkez Hakem Komitesi'nin doğru atamalarla ve kulüplerle inatlaşmadan bir sezon yaşamalı. İki yıl aradan sonra seyircilerin triibüne dönmesi saatli bomba etkisi yaratacak. İki yıldır herkes rahattı. Tribün baskısı yok, bağırış çağırış yok. Biraz sosyal medyada isyan vardı ancak şimdi işler kötü gittiği zaman teknik direktör suçlanacak, futbolcular suçlanacak, kulüp başkanı suçlanacak. Hatta federsyon suçlanacak. Federsyonu da ne yazık ki hükümet atıyor. Açıkçası ben tribünler anlamında hareketli bir sezon bekliyorum. Çünkü sosyologlara göre tribünler sokağın aynasıdır." ifadelerini kullandı.

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