Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu, sahasında Çaykur Rizespor maçıyla açıyor.
Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü koruyan siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.
Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Tyler Boyd'un yanı sıra karantina süreci devam eden Alex Teixeira maç kadrosunda yer almıyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin - Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala - Josef, Salih - Gökhan, Hutchinson, Larin - Kenan
ÇAYKUR RİZESPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy
SON 8 SEZONDA TEK MAĞLUBİYET
Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.
Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.
Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.
Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.
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