Arif Kızılyalın, Süper Lig'deki yabancı kuralını değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Türk futbolunun gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, futbolda 8 yabancı sınırı, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan meselesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na dair önemli açıklamalarda bulundu.
Arif Kızılyalın, "Türk futbolunun herhalde parası çok. Demek ki, denizde kum, kulüplerimizde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda para. Yoksa kadroda olan, oynatmayacağınızı bildiğiniz oyunculara dolarları, avroları vermezsiniz.
Önceki yıllarda takımlar planlarını, programlarını yapıyorlar. Takımlar bundan birkaç sene önce, 14 yabancı kuralına göre limitlerini, kadrolarını ayarlayıp,yatırımlarını yaptılar. Şimdi birden 8 yabancıya düştü. Güya daralan Türk futbolcu havuzunu, kuruyan alt yapıyı harekete geçirmek için.
Hayır efendim. Türk futbolcularını elinde bulunduran 3-5 tane futbolcu menajerini zengin etmek için getirilen bir sistem bu. Başka hiçbir şey değil. Burada Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş, tribünler ve Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları zarar görüyor." dedi.
Açıklamaların tamamını izlemek için:
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