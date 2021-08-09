Arijon Ibrahimovic, Almanya U-17 maçına damga vurdu
Arijon Ibrahimovic, Almanya U-17'deki ilk maçında Polonya'ya karşı 3 gol birden kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bayern Münih formasını giyen 15 yaşındaki Arijon Ibrahimovic, Almanya U-17’nin 10-1 yendiği Polonya U-17 maçında 3 gole imzasını atarak altyapı gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Kosovalı bir ailenin çocuğu olarak Nürnberg'de dünyaya gelen Ibrahimovic, henüz 14 yaşındayken ünlü Bavyera kulübü Bayern Munih tarafından keşfedilerek transfer edildi.
İlk geldiği günden itibaren futboluyla göz dolduran Ibrahimovic, geçen sezon Bayern Münih’in 17 Yaş Altı takımıyla çıktığı beş maçta iki gol, üç asistlik performans sergiledi.
Julian Nagelsmann tarafından sezon öncesi kampına da davet edilen genç yetenek, ilk maçına çıkması için Bundesliga kurallarına göre 16 yaşını beklemek zorunda kalacak.
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