Karşıyaka, üçüncü maçta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

ING Basketbol Süper Lig play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

AA
23 Mayıs 2021 Pazar, 09:10
Karşıyaka, üçüncü maçta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.

Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.


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