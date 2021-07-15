Arjantin ve İtalya Maradona Kupası'nda karşı karşıya gelebilir

15 Temmuz 2021 Perşembe, 06:55

Kupa Amerika'nın galibi ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nın galibi, Diego Maradona'nın adını taşıyan özel bir organizasyonda karşılaşabilir.

Amerika basınından New York Times'ta yer alan habere göre, maç Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak ve geçen yıl vefat eden futbol efsanesinin anısına yapılacak.

Maradona'nın adı, karşılaşmanın kazananlarına verilecek kupaya da verilecek.

Mücadelenin bir defaya mahsus olup olmayacağı ise merak konusu.