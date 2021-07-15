Arjantin ve İtalya Maradona Kupası'nda karşı karşıya gelebilir

Avrupa şampiyonu İtalya ile Amerika şampiyonu Arjantin, özel bir organizasyonda karşı karşıya gelebilir.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 06:55
Arjantin ve İtalya Maradona Kupası'nda karşı karşıya gelebilir
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Kupa Amerika'nın galibi ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nın galibi, Diego Maradona'nın adını taşıyan özel bir organizasyonda karşılaşabilir.

Amerika basınından New York Times'ta yer alan habere göre, maç Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak ve geçen yıl vefat eden futbol efsanesinin anısına yapılacak.

Maradona'nın adı, karşılaşmanın kazananlarına verilecek kupaya da verilecek.

Mücadelenin bir defaya mahsus olup olmayacağı ise merak konusu. 


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