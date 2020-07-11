Arjantin'de insanlar üzerinde Covid-19 aşı denemeleri yapılacak
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının ülkesinde insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, biyoteknoloji firması BioNTech ile Covid-19 aşısı geliştirmek için ortaklık yapan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in Yöneticisi Nicolas Vaquer ve Arjantin'de tıbbi araştırmalar yapan INFANT Vakfı yöneticileriyle görüştüğünü duyurdu.
Alberto Fernandez, aday aşının denenmesi için Arjantin'in seçilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu herkes için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, denemelerin ağustos ayında başkent Buenos Aires'te başlayabileceği ve ilk etapta 18 yaşından büyük olan ve virüsün bulaşmadığı kişiler üzerinde deneneceği belirtildi.
BioNTech, mart ayının ortalarında 'BNT162' isimli Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesi için Pfizer ile iş birliği anlaşması yapmıştı.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bugüne kadar 1774 kişinin ölümüne neden olan virüs, 94 bin 60 kişide görüldü.
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