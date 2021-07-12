6

“Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.”

