<p>2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İngiltere'nin İtalya'ya mağlubiyetinde Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.<br></p>
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İngiltere'nin İtalya'ya mağlubiyetinde Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.

<p>Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi 1-1 biten maçta İngiltere’yi penaltılarla devirerek kupaya uzandı.<br></p>
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Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi 1-1 biten maçta İngiltere’yi penaltılarla devirerek kupaya uzandı.

<p>İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.</p>
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İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.

<p>Rashford’un penaltısı direkten dönerken, Sancho ve Saka’nın vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.</p>
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Rashford’un penaltısı direkten dönerken, Sancho ve Saka’nın vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.

<p>İngiltere Futbol Federasyonu söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada İngiliz oyunculara yöneltilen ırkçı saldırı nedeniyle yaşanan üzüntü dile getirildi. Mesajda şöyle denildi:<br></p>
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İngiltere Futbol Federasyonu söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada İngiliz oyunculara yöneltilen ırkçı saldırı nedeniyle yaşanan üzüntü dile getirildi. Mesajda şöyle denildi:

<p>“Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.”<br></p>
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“Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.”

<p>İngiltere milli takımının formasını 81 kez giyen eski futbolcu Rio Ferdinand, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi. Ferdinand, 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.<br></p>
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İngiltere milli takımının formasını 81 kez giyen eski futbolcu Rio Ferdinand, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi. Ferdinand, 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.

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