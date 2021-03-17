Arsuz’daki 15 günlük yasak kararı, ÇED toplantısını kapsamıyor

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Yöre sakinleri, Krommer Madencilik Şirketi tarafından krom ocağı için yarın yapılması planlanan ÇED toplantısı öncesi protestoya hazırlanırken kaymakamlık, pandemi gerekçesiyle 15 günlük eylem yasağı getirdi. Karara tepki gösteren Arsuzlulular, “ÇED toplantısında pandemi yok ama maden ocağı istemeyen mahalleliye yasak ve pandemi var” dedi.

TARIM ARAZİLERİ YOK EDİLECEK

Maden projesinin iptal edilmesi için imza toplayan, dava açan mahalleli, ÇED toplantısının iptal edilmesini istiyor. Yetkililerin taleplerini görmezden geldiklerini dile getiren halk, “Projeye karşı üç dava açıldı. Mahkeme, köylülerin lehine bir karar verdi. Ancak şirket, mahkeme kararına itiraz etti. İtirazlarımıza, eylem yapmamıza ve devam eden hukuki sürece rağmen gene de ÇED toplantısı kararı alındı. Biz hakkımızı savunmayalım diye de Arsuz Kaymakamlığı eylem ve etkinliklere yasak getirdi” dedi.

Krom ocağı, 1820 hektarlık alanı kaplayacak. Ormanlar ve tarım arazileri yok edilecek. Narenciye üretimi olumsuz etkilenecek.

AMAZON'UN KİMYASINI BOZDUK

National Geographic tarafından desteklenen yeni bir araştırmaya göre Amazon Yağmur Ormanları, artık depolayabileceğinden daha fazla sera gazı yayıyor! Analizler, dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip bölgesinin çevre üzerindeki net etkisinin, insan eylemlerinin bir sonucu olarak negatif hale geldiğini gösteriyor. Ormansızlaşma, madencilik, yangınlar ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sellerin artmasına ve daha sık kuraklık görülmesine yol açıyor. Bu da ormanın artık karbondioksiti emdiğinden daha yüksek seviyelerde metan ve azot oksit ürettiği anlamına geliyor.

NTV’nin internet sitesindeki habere göre araştırmanın sonuçları endişe verici. Amazon Ormanları’nın aslında küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olmaktan ziyade daha kötü hale getirebileceğini gösteriyor. 30’dan fazla bilim insanından oluşan ekibin araştırma sonuçları, Frontiers in Forests and Global Change dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, Amazon’da metan emisyonlarının arttığını, çünkü ağaçların büyükbaş hayvan çiftliklerine yer açmak için yasadışı bir şekilde kesildiğini vurguluyor. Bu geniş alanların, büyük miktarlarda sera gazı üreten yüz binlerce inekle dolu olduğu belirtiliyor.

Açık olan şey, ormanın hızla ve endişe verici şekilde değişmesi. Yağmur artık bir zamanlar olduğundan daha yıkıcı şekilde yeryüzüne düşüyor ve büyük selleri tetikliyor. Kuraklık daha sık görülüyor ve bazı bölgelerde daha uzun sürüyor.