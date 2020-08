Art Basel'dan iki yeni çevrim içi görüntüleme odası

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:00

23 ile 26 Eylül 2020 tarihleri ??arasında görülebilecek “OVR: 2020” odası, bu yıl içerisinde yaratılan işlere odaklanacak.

28 ile 31 Ekim 2020 tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek olan “OVR: 20c” odası ise 20. yüzyılda üretilen çalışmalara odaklanacak. Her edisyon, 100'den fazla galerinin standını bir araya getirecek ve her stantta aynı anda altı eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Katılım, her bir galeri için sabit 5.000 İsviçre Frangı’na (yaklaşık 5.500 dolar) mal olacak.

Başvurular, 2018'den bu yana Art Basel fuarlarından herhangi birine katılan tüm galerilere açık olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öneriler, önde gelen galerici ve sanat yönetmenlerinden oluşan bir komite tarafından incelenecek.

"OVR: 2020" için teklif komitesi Sadie Coles, Massimo De Carlo, Mills Morán, Experimenter Gallery'den Prateek Raja, 303 Gallery'den Lisa Spellman ve JTT Gallery'den Jasmin Tsou'dan oluşacak.

"OVR: 20c" komitesi ise Emi Eu of STPI, David Fleiss of Galerie 1900-2000 ve Mary Sabbatino of Galerie Lelong & Co’dan meydana gelecek.

Art Basel'in küresel direktörü Marc Spiegler konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sanat piyasası hâlâ oldukça zor bir süreçle karşı karşıya olsa da galerileri desteklemenin ve izleyicilerimizle etkileşim kurmanın farklı yollarını keşfetmeye devam etmenin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Çevrim İçi Görüntüleme Odaları’nın yeni sürümlerinin Eylül ve Ekim sürecinde galerilerimize son derece dinamik fırsatlar sunacağı fikrindeyiz.”

Fuar ayrıca Art Basel Miami Beach ile aynı döneme denk gelecek şekilde Aralık ayında başka bir Çevrim İçi Görüntüleme Odası açacağını da duyurdu.

Kaynak: artfulliving