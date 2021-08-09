Artvin-Erzurum yolu trafiğe kapandı
Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55'inci kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70.'inci kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması