Artvin-Erzurum yolu trafiğe kapandı

Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:07
Artvin-Erzurum yolu trafiğe kapandı
Abone Ol google-news

Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55'inci kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70.'inci kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler