Artvin-Erzurum yolu trafiğe kapandı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:07

Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55'inci kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70.'inci kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.