Artvin'deki yangında evi yanan Kübra Palancı, "Ayakkabımı bile alamadım"
Artvin’in Dereiçi köyünü neredeyse küle çeviren yangında, düğünü için gün sayan 25 yaşındaki Kübra Palancı’nın çeyizi de kül oldu. Durumdan haberdar olan yardımseverler Palancı için İstanbul’da seferber oldu. Gelen yardımlar Palancı dahil beş gence umut oldu.
Yangının başladığı evde yaşayan Kübra Palancı, olay günü ve sonrasında yaşananları anlattı. Palancı “Yangını kardeşim fark etti ve artık müdahale edilemeyecek kadar büyüktü. O şaşkınlıkla eve birkaç kez girip çıktım. Ziynet eşyalarım, nişan yüzüğüm ve babamın ayırdığı bir miktar nakit parayı almak istedim. Beni kardeşim durdurdu. Yoksa içeride kalabilirdim. Ayakkabımı bile kurtaramadım ve ayağım çıplak ne kadar yangın yerinde kaldım bilemiyorum. Sonra köylüler yardım için geldiler. Rüzgârın etkisiyle köyde yangın büyüdü. Bir tek topluiğne bile kurtarmak mümkün olmadı” dedi.
Palancı, “Beni İstanbul’daki yakınımız aramıştı. O da durumumuzu Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne iletmiş. Bana ulaştılar. İhtiyaçlarımdan fazlası bana ulaştı. Yalnız olmadığımızı bilmek bana güç verdi. Bu gelen eşyalardan da güzel. Atlas Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ferda Altıntaş, dernek bağışçılarından gelenleri bana bizzat ulaştırdı. Gelenler çok fazla. Köyde benim gibi çeyizi yanan beş arkadaşım var. Bunlar kendi aramızda paylaşacağız” dedi.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu