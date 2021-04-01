Artvin'de alevler evleri sardı!
Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.
Artvin Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.
Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.
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