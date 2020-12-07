Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu

07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:51

KRT Web'den Cihan Güner'in haberine göre; Akbuğa tüm işçileri sendikalı yaparken; kadrolu, sözleşmeli, şirket, taşerondan kadroya geçenler ayrımını da kaldırdı. 2 bin 650 lira olan maaşlar 4 bin 500 liraya çıktı.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak kararda. CHP asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını belirtirken İYİ Parti asgari ücret olarak 3 bin lira önerisinde bulundu ve vergiden muaf tutulmasını istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 TL olması gerektiğini açıkladı.

CHP'li belediyelerden asgari ücret kararıCHP'li belediyelerden asgari ücret kararı

CHP'li belediyeler de işçilere yapılan zamlar ise dikkat çekti. Bunlardan en ilginci ise Konya'nın tek CHP'li belediyesi olan Tuzlukçu'da yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa devrim gibi bir karara imza attı. Akbuğa, önce tüm işçileri sendikalı yaptı sonra da işçiler arasındaki kadrolu, sözleşmeli, şirket, taşerondan kadroya geçen ayrımına son verdi.

Asgari ücret ve zam belirleme toplantısına işçi temsilcileri, DİSK Genel-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mustafa Tamer katıldı. Toplantı da işçiler 300 TL zam isterken Akbuğa'dan işçilere % 80 zam geldi. Akbuğa, asgari ücreti de 4.500 lira yaptığını açıkladı. Tüm işçilerin maaşı eşit seviyeye çıkartılmış oldu. Akbuğa, "Sosyal demokrat olmanın bir anlamı vardır, biz de ayrıcalık olmaz eşit şekilde paylaşma olur" dedi.

"İŞKUR işçileri aynı şartlarda çalışıyorlar, greyder, kepçe kullanıyorlar, yolundan, temizliğine her işe koşuyorlar, 'eşit işe, eşit ücret olması gerekir' dedik ve gerekeni yaptık" diyen Akbuğa, "Sosyal demokrat belediyecilik nedir tüm Konya’ya öğretmiş bulunduk. Bize bu şansı veren bize böyle davranmayı öğreten Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Akbuğa işçiler arasındaki ayrımı kaldıran Türkiye'de ilk ve tek belediye olduklarını vurguladı.

Akbuğa, "Türkiye'deki tüm belediyeler çalışanlarına haklarını vermesi lazım. Ben göreve geldiğimde kadrolu işçilerin maaşları icralıktı, aldıkları para yetmiyordu. Gelir gelmez yüzde 70 zam yaptım. Şimdi maaşları sosyal hakları ile birlikte 5 bin 500'leri buluyor" dedi.