Asgari ücretle çalışan birinin iPhone 13 alabilmesi için kaç ay çalışması gerekiyor?

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:14

ABD’nin teknoloji devi Apple, dün gece İphone 13'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Meraklıları tarafından takip edilen yayının sonrasında, yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları da ortaya çıktı. Buna göre iPhone 13'lerin en ucuzu 10.999 TL, en pahalısı ise 22.999 TL'den satışa sunulacak. Yeni iPhone'lar arasında en ucuz model 128 MB'lık 13 Mini olurken en pahalı olanı ise 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max.

9 AY ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Asgari ücretle çalışıp yeni iPhone modellerinden almak isteyenlerin işi oldukça zor. Asgari ücretle çalışan birinin, iPhone 13’ün en ucuz modeli olan 128 MB'lık 13 Mini’yi alabilmesi için maaşını 4 ay boyunca hiç harcamadan biriktirmesi gerekiyor. En pahalı model olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’i almak için ise asgari ücretli, 2.825 liralık maaşına hiç dokunmadan 8 ay boyunca biriktirse bile cihazı satın alamıyor çünkü 300 lirası eksik kalıyor. Yani asgari ücret alan birinin en pahalı iPhone modelini alabilmesi için 9 ay çalışması gerekiyor.

İphone 13’lerin Türkiye fiyatları:

iPHONE 13 MİNİ FİYATI

iPhone 13 Mini 128 GB: 10 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB: 11 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB: 13 bin 999 TL

iPHONE 13 FİYATI

iPhone 13 128 GB: 11 bin 999 TL

iPhone 13 256 GB: 12 bin 999 TL

iPhone 13 512 GB: 14 bin 999 TL

iPHONE 13 PRO FİYATI

iPhone 13 Pro 128 GB: 15 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20 bin 999 TL

iPHONE 13 PRO MAX FİYATI

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22 bin 999 TL