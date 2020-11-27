"Asgari ücret, vergiden muaf net 4 bin lira olmalı"
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücret tartışmalarının gelecek günlerde gündeme geleceğini hatırlatarak yeni rakamın vergiden muaf olarak net 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın toplumsal taleplere cevap vermediğini savundu.
Emeklilikte yaşa takılanlar, ataması yapılmayan öğretmenler ve gençlerin KYK borçlarının silinmesi gibi çok sayıda konuda verdikleri önergelerin kabul edilmediğini hatırlatan Paylan, "Halkın dertlerinden kopuk bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi.
Asgari ücret tartışmalarının gelecek günlerde gündeme geleceğini, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağını anımsatan Paylan, asgari ücretin vergiden muaf net 4 bin lira olmasını istedi.
"ÖZELLEŞTİRMEYE DEĞİL KAMULAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalara da değinen Paylan, şöyle konuştu:
"Dün önemli bir gelişme oldu. Baktık sarayda iki cumhurbaşkanı oturmuş. Birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Katar'ın cumhurbaşkanı. Yanlarında bakanlar oturuyorlar. Ne yapıyorlar? Türkiye'nin bir varlığının satışını yapıyorlar. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara satışının anlaşması imzalandı. Türkiye, pek çok varlığını sattı ve bu iktidar çarçur etti. Şimdi geldi evdeki gümüşlere ve yastık altındaki altınlara. Kasayı, Merkez Bankası kaynaklarını tükettiler, ülkenin pek çok varlığını satıp tükettiler şimdi evdeki gümüşleri satıyorlar. Borsa İstanbul değerli bir varlık ve kamunun elinde kalması gerekiyor. Katarlılar şu anda Borsa İstanbul'u da maalesef haraç mezat bir şekilde alıyorlar. Türkiye'nin özelleştirmelere değil, kamulaştırmalara ihtiyacı var."
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