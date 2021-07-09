Toplu sözleşme teklifini açıklayan iktidar, kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 9 önerdi

09 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde, iktidarın dün işçi örgütlerine sunduğu ücret ve sosyal haklar teklifi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türk-İş ile Hak-İş’in ilk 6 ay için yüzde 20 olan ortak talebini iktidara iletmesinin ardından dün taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi. Görüşmeye Türk-İş adına Genel Mali Sekreter, Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar, Hak-İş adına da Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı.

BİLGİN AÇIKLADI

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birinci altı ay için yüzde 9, ikinci altı ay için yüzde 5 zam önerdiklerini söyledi. Ayrıca ikinci altı ayda enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde aradaki farkın da işçiye ödeneceği belirtildi. İkinci yılın zam oranları ise toplantıda gündeme gelmedi. Hatırlanacağı gibi ilk 6 aylık TÜFE yüzde 8.45 olmuştu. İktidarın bunun biraz üzerinde yüzde 9 gibi bir teklifle masaya gelmesinin beklendiği, birkaç gün önce gazetemiz tarafından da okuyucularına duyurulmuştu.

‘ARTACAK’ TAHMİNİ

Ayrıca Türk-İş ve Hak-İş, en düşük ücretin 4 bin 800 liraya çıkarılmasını talep etmişti. İktidar ise brüt 3 bin 577 lira ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam önerdi. Çalışma Bakanı Bilgin, bunun ilk teklifleri olduğunu, yükseltilebileceğini belirterek “Bayram sonrasında yeniden bir araya geliriz. Daha görüşürüz” dedi. İşçi tarafı iktidarın zam teklifini anında reddetti. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, “Bu teklif bizim taleplerimizi karşılamıyor” dedi. Ağar, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tartışmayız bile. Bu kadar düşük teklif doğrusu beklemiyordum. Şaka gibi geldi. Yani bunu biz kendi kurullarımızda değerlendirmeyi bile düşünmüyoruz. ‘İyi bir çalışma yapıp, bize mantıklı bir teklifte bulunun’ dedik. Önümüzdeki toplantıda bakacağız. Olumsuz bir teklif gelirse Türk-İş kendi kurullarında karar verecektir. Böyle bir teklif olmaz. Asgari ücret gibi. En düşük memur maaşı 4 bin 880 lira. Biz en düşük ücret 4 bin 800 lira olsun dedik. 80 lira da istemedik. Aklımıza bile gelmeyen bir teklif sundular. Hayal kırıklığına uğradık.” İktidarın teklifini sunmasının ardından Türk-İş içerisinde kamuda örgütlü bulunan sendikaların oluşturduğu koordinasyon kurulu da toplantı yaptı.

Bu teklif iktidarın ilk teklifi. Önümüzdeki toplantılarda iktidarın bu teklifini biraz daha yükseltmesi bekleniyor. Hatta ilk 6 ay için yüzde 10’un üzerine çıkılabileceği yorumları da yapılıyor.

‘NAKDİ ÜCRET’ BUGÜN YATIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz’da (bugün) gerçekleştirileceğini bildirdi.