Aşı karşıtı Yıldız Tilbe ilk doz aşını yaptırdı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 11:05

Aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" ifadelerini kullanmış, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kuzey Kıbrıs konseri iptal edildi.

Tv100'ün haberine göre; 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aşı olmayı reddetmiş, sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı.