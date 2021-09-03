Aşı karşıtı Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri test olmayı kabul etmediği için iptal edildi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6
Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da
PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı
Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve PCR
testine karşı olduğunu açıkladı.
KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele
kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama hızı istenilen hıza
ulaşamazken ve vaka sayıları istenilen seviyeye inemezken; aşı karşıtlığı da bu
süreçte devam ediyor.
Aşı olmayı reddedenlerin başında ise ünlü şarkıcı Yıldız
Tilbe de geliyor. Twitter hesabından sık sık aşıyla ilgili paylaşımlar yapan
Tilbe'nin işleri de aksamaya başladı. Aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündemden
düşmeyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin
de iptal edildiği ileri sürüldü.
"PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM"
Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı ifadeleri kamuoyunda tepki
çekmişti. Ünlü şarkıcı, aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu
ifadeleri kullanmıştı:
"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."
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