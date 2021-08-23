Fırat Tanış'tan Yıldız Tilbe'ye 'aşı' tepkisi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:33

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama hızı istenilen hıza ulaşamazken ve vaka sayıları istenilen seviyeye inemezken; aşı karşıtlığı da bu süreçte devam ediyor.



Son olarak aşıya karşı olduğu söyleyen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe olmuştu. Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı vurulmak istemediğini dile getirmiş, ünlü sanatçının sözleri, takipçilerinin tepkisini almıştı.



Tilbe, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?"



"ÖLÜRSEM ÖLÜRÜM, KALIRSAM YİNE ÖLECEĞİM BİR GÜN"

"Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar… Müjdee, kimse kalmayacak hiç kimsecik herkes naşşşti."

FIRAT TANIŞ'TAN YANIT

Aşı karşıtı açıklamalarına "Aşıyı da, PCR'ı da reddediyorum, Allah'ın dediği olur" sözlerini ekleyen Tilbe'ye bir tepki de ünlü oyuncu Fırat Tanış'tan geldi.

Tanış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halka mal olmakla, halka mâl olmak arasında bir şapka fark var" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu bir diğer paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

"Genel bir hatalı kullanımı düzelteyim: doğrusu “halka mal olmak” yani halkın malı olmak, şeklinde. “mâl olmak” dediğiniz zaman “bedel” anlamı doğar. örneğin “...toplum sağlığına mâl olmak."

