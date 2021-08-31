Aşı olmayan kişilerin toplu alanlara girişi için zorunlu PCR testi başlıyor

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, önümüzdeki haftadan itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi yurttaşların toplu olarak bulunduğu yerlere girebilmesi için PCR testi olması gerekecek. Okullarda ve toplu ulaşımla yapılan seyahatlerde de test şartı aranacak. Yine bakanlığın genelgesine göre, testler en geç 48 saat önce yapılmış olacak. Buna göre, aşı olmayan yurttaşların ilk testlerini bu cuma yaptırmaları gerekecek.

Şu ana kadar hastanelerde test nedeniyle oluşması beklenen yoğunluklara karşı Sağlık Bakanlığı’nın ne gibi tedbirler aldığına ilişkin konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bir genelge gelmiş değil. Kapasite artırımı da henüz yapılmadı. Eski usul neyse şu an o devam ediyor. Ancak başvuru artınca sorunların artacağını görüyoruz. Testler daha uzun sürede çıkacaktır. Bekleme süreleri de artacaktır” dedi.

Testin aşının yerini alamayacağını vurgulayan Küçükosmanoğlu, “Yılda, ayda bir seyahat edenden ya da acil bir iş için gitmesi gerekenden test istenmesi normal ama özellikle okullar için haftada iki kez yapılacak test uygulaması karmaşaya yol açacaktır. Bizde işler hep son anda çıkarılacak genelgelerle oluyor. Belki bu hafta yine konuyla ilgili bir son dakika genelgesi gelebilir. Bu kargaşada belki de borç yapılandırmalarında yaptıkları gibi ‘Bir ay ertelenmiştir’ bile diyebilirler” yorumunu yaptı.

Testlerin “yeraltına” inme tehlikesine de dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Mesela İstanbul’da Sultanahmet’te bir işyerinin kapısında ‘PCR testi yapılır’ yazısını görebiliyorsunuz. Oradakiler de ‘Testlerimiz güvenli, bizim laboratuvarımız var’ gibi şeyler söylüyor. Bu işin sahtecilik riski var. O yüzden test yapılan yerlerin akredite yerler olması lazım. Yurtdışı çıkışlarda olduğu gibi ‘sahte rapor, sahte test’ haberleri duyma ihtimalimiz var” uyarısı yaptı.

‘BİZDE İŞLER HEP SON DAKİKA’

Türkiye’de 6 Eylül’de kapalı alanlarda aşısız yurttaşlara uygulanacak PCR testi şartı için ilk testlerin bu cuma günü yaptırılması gerekecek. Şu ana kadar konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine bir yazı gelmediğini söyleyen İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bir genelge gelmiş değil. Bir kapasite artırımı da henüz yapılmadı. Bizde işler hep son anda çıkarılacak genelgelerle oluyor” dedi.