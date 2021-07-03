'Aşı olmayan öğrenciler kampüse giremeyecek' iddiası

Kadir Has Üniversitesi'nin, öğrencilere iki doz aşı olmayanların kampüse alınmayacağına dair mail yolladığı iddiası sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:12
'Aşı olmayan öğrenciler kampüse giremeyecek' iddiası
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Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilere aşısız kampüse giremeyeceğine dair bir mail attığı belirtiliyor.

Üniversite tarafından öğrencilere gönderildiği belirtilerek sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

Maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, üniversite yönetiminden ise iddialar hakkında henüz açıklama yapılmadı. Twitter'da konuyla ilgili #HaddiniBilKadirHas hashtagi açıldı.

Öğrencilere yollandığı iddia edilen mail şöyle:



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