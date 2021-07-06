Aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Stephanie Davis: Cildime dokunamıyordum
Hollyoaks dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirten Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü" dedi. 28 yaşındaki oyuncunun anafilaksi nedeniyle aşı olmadığı ortaya çıktı.
İngiliz oyuncu Stephanie Davis (28), koronavirüse yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Davis, yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlattı.
Astım hastası olan oyuncu, takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını da açıkladı. Stephanie Davis, baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini söyledi.
"GÖĞSÜMDE ŞİDDETLİ AĞRILAR OLUYOR"
'Hollyoaks' dizisiyle ünlenen oyuncu, "Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim" dedi.
"CİLDİME DOKUNAMIYORDUM"
Stephanie Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü... Cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü... Oksijen seviyem çok iyi değil. Birazdan doktorlar geldiğinde tekrar muayene olacağım" dedi.
OKSİJEN VERİLİYOR
Hastaneden yapılan açıklamada Davis'e oksijen verildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca ünlü oyuncunun sıvı takviyesi ve ağrı kesiciler ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Stephanie Davis'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Davis'in ayrıca aşı olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama ünlü oyuncunun menajerinden geldi. Menajeri, Davis'in Anafilaksi nedeniyle bugüne kadar aşı olmadığını duyurdu.
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