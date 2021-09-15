Aşı yaptırmayan doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sakarya'da ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.
Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.
AŞI YAPTIRMAMIŞ
Hasan Feyzi Katıöz´ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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