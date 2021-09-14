CHP’li vekilin oğlu, okulun ilk haftasında koronavirüse yakalandı
CHP'li Sevda Erdan Kılıç’ın oğlu, okulların açıldığı ilk hafta korona virüsüne yakalandı. Kılıç, "Oğlumun Covid olması okullarda tedbirlerin yeterince alınmadığını bir kez daha göstermektedir" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın oğlu, okulların açıldığı ilk hafta koronavirüse yakalandı.
Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bugüne kadar hem kendisini hem de ailesini virüse karşı koruduğunu belirten Kılıç’ın açıklaması şöyle:
'OKULLARDA TEDBİRLERİN YETERİNCE ALINMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR'
- Hafta boyunca bir veli olarak çocuklar açısından kaygılarımı kamuoyuyla paylaşırken bugün oğlumun koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben ve eşim temaslı olduğumuzdan 5 günlük bir sonraki PCR testine kadar karantina sürecine girdik. Covid sürecinin başından itibaren kendi seçim bölgem olan İzmir ve Türkiye’nin dört bir yanında alan çalışmaları yaptım.
- Bugüne kadar hem kendimi hem ailemi bu virüsten korumuşken okulların açıldığı ilk haftada oğlumun Covid olması, bazı sınıfların karantinaya alınması, ülke genelinde ise 198 dersliğin kapatılması ve öğrenci başı 20 TL ‘temizlik ve hijyen’ ödeneği ayrılan okullarda tedbirlerin yeterince alınmadığını bir kez daha göstermektedir.
- Hem öğrencilerin sağlığını korumak hem de velilerin endişelerini gidermek için Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda ciddiyet bekliyoruz.
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