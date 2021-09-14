CHP’li vekilin oğlu, okulun ilk haftasında koronavirüse yakalandı

14 Eylül 2021 Salı, 20:51

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın oğlu, okulların açıldığı ilk hafta koronavirüse yakalandı.

Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bugüne kadar hem kendisini hem de ailesini virüse karşı koruduğunu belirten Kılıç’ın açıklaması şöyle:

'OKULLARDA TEDBİRLERİN YETERİNCE ALINMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR'