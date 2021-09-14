Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

14 Eylül 2021 Salı, 19:38

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI REKOR SEVİYEDE!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13 Eylül Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 613 vaka tespit edilirken 231 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka ve can kaybında rekor artış yaşandı. Vaka sayısı 28 bine, can kaybı da 280'e dayandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır" ifadelerini kullandı.

Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır. pic.twitter.com/iU3OIZX27I — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2021

Türkiye'nin 14 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: