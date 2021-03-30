Aşılama programını basından öğrenen hekimlerden tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programında sıranın, 60 yaş üzeri yurttaşlara ve kanser, diyaliz gibi hastalıkları olan bazı risk gruplarına geldiğini açıkladı.

Sarp Sağkal
30 Mart 2021 Salı, 04:00
Aşılama programını basından öğrenen hekimlerden tepki
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, koronavirüse karşı aşılama sürecinde yeni grup açıldığını yine basından öğrendiklerini belirterek “Yine çok hızlı bir geçiş yaşadık. Şu anda bizde alınan randevu sayısı kadar aşı geliyor. Daha sonraki planlama nasıl olacak bilmiyoruz” dedi. Sezen, BioNTech aşısıyla ilgili de kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını aktararak “Bize gelen aşılarda bu yok. Gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir bilgilendirme de yok. Burada ‘niye ona, şu aşı yapıldı, niye bana, bu yapıldı’ tartışmalarının önüne geçilmesi gerekiyor” çağrısı yaptı. Sezen, “Yeni grupla ilgili herkes aşı sormaya başladı. Yine bilgilendirme çok az oluyor. Biz önceden bilgilendirme yapılmalı, kamu spotları olmalı demiştik” dedi. 


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