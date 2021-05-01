Aşının ücretli olacağı iddialarına sağlık çalışanlarından tepki yağdı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sessiz kaldığını söyleyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Aşı tedariki konusunda çelişkili açıklamaların devam etmesi, akıllara aşı tedarik sürecinin yüze göze bulaştırılan ve dağıtılamayan ‘5 adet maske’ meselesini ve IBAN numarası verilerek ücret istenen PCR test sürecini getirmiştir” dediler.

Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydetti: “Can pazarına dönüşen salgında yurttaşların umutları ile oynanamaz, aşı süreci bu denli gayri ciddi olarak yönetilemez. Aşı politikası açık ve şeffaf olmalıdır. Nitelikli ve ücretsiz aşı yaygın ve hızlı olarak yapılmalı, ücretli aşı akla bile getirilmemeli, vatandaşın aşıya güveni sarsılmamalıdır.”