Aşının ücretli olacağı iddialarına sağlık çalışanlarından tepki yağdı

“Sırası gelmeden Covid-19 aşısı olmak isteyenlere ücret karşılığında tercih hakkı getirileceği” yönündeki iddialara sağlıkçılardan sert tepki. “Zenginin aşı olacağı, parası olmayanın aşıya erişemeyeceği haksız bir süreç, asla kabul edilemez” değerlendirmesi yapıldı.

Sibel Bahçetepe
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00
Aşının ücretli olacağı iddialarına sağlık çalışanlarından tepki yağdı
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İddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sessiz kaldığını söyleyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Aşı tedariki konusunda çelişkili açıklamaların devam etmesi, akıllara aşı tedarik sürecinin yüze göze bulaştırılan ve dağıtılamayan ‘5 adet maske’ meselesini ve IBAN numarası verilerek ücret istenen PCR test sürecini getirmiştir” dediler. 

Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydetti: “Can pazarına dönüşen salgında yurttaşların umutları ile oynanamaz, aşı süreci bu denli gayri ciddi olarak yönetilemez. Aşı politikası açık ve şeffaf olmalıdır. Nitelikli ve ücretsiz aşı yaygın ve hızlı olarak yapılmalı, ücretli aşı akla bile getirilmemeli, vatandaşın aşıya güveni sarsılmamalıdır.”


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