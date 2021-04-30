Son dakika gelişmesi... Sputnik V aşısına acil onay!
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısına acil kullanma onayı verildiğini açıkladı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısının kullanımına acil onay verdi.
Açıklamayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptı.
"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim" diyen Bakan Koca, "Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
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