Son dakika gelişmesi... Sputnik V aşısına acil onay!

30 Nisan 2021 Cuma, 15:32

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısının kullanımına acil onay verdi.

Açıklamayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptı.

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim" diyen Bakan Koca, "Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" ifadelerini kullandı.