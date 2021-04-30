TTB açıkladı: 55 yaş üstüne aşıyı açtılar ama randevu sistemini kapattılar

30 Nisan 2021 Cuma, 17:57

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları aşılamanın yürütüldüğü aile sağlığı merkezlerindeki mekan ve kadro sorunlarından bahsetti. Bakanlığın aldığı her kararın kaosu büyüttüğünü belirten Eroğulları “55 yaş üstüne aşıyı açtılar ama randevu sistemini kapattılar. Şu anda aşı yok, randevu yok ama aşılama varmış gibi bir algı yönetimi var. Bu da vatandaşlar ile aile sağlığı merkezlerindeki çalışanları karşı karşıya getiriyor” ifadelerini kullandı.

"AŞILAR PİYASANIN İNSAFINA TERK EDİLDİ"

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ise aşı yetersizliğinin en temel sebebinin aşıların piyasanın insafına terk edilmesi olduğuna dikkat çekti. Aşıdaki önceliklendirmede sağlık çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Karahancı, son olarak KHK’ler ve güvenlik soruşturmaları ile hakları gasp edilen sağlık emekçilerinin görevlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

2 İLA 3 MİLYON İNSAN ÖLÜMÜ ÖNLENİYOR

Basın toplantısında Aşı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan açıklamayı ise TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten okudu. Aşılama sonucu her yıl 2 ila 3 milyon insan ölümünün önlendiğini ifade eden Ökten, Türkiye’de 2008’de yüzde 9,5 olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı hedefine (yüzde 90) uzaklığın 2013’te yüzde 15,9’a, 2018’de yüzde 23,1’e yükseldiğini belirtti.

28 MİLYON DOZUN 20 MİYONU UYGULANDI

Covid-19 aşılarında 26 Nisan 2021 itibariyle temin edilen 28 milyon dozun 20 milyonunun uygulandığını kaydeden Ökten, “Yaşamak herkesin hakkıdır, yaşatmak kamu yönetiminin ödevidir” diye konuştu.

Ökten, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Sağlık Bakanlığı’nı yeterli miktarda COVID-19 aşısı sağlamaya,

-Pandemi yönetiminde yaşam hakkına öncelik vermeye,

-Sağlık çalışanlarımızı koruma ve korunma duyarlılığını geliştirerek sürdürmeye,

-Sağlık meslek örgütlerini, uzmanlık derneklerini, toplumbilim profesyonellerinin örgütlenmelerini Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu oluşturup aşı savunuculuğuna,

-Yurttaşlarımızı aşılanmaya çağırıyoruz.