‘Aşk, Büyü vs’ Barselona Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film seçildi
Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği “Aşk, Büyü vs” adlı filme bir ödül de Fire!! Barselona Uluslararası Film Festivali’nden geldi.
Ümit Ünal imzalı “Aşk, Büyü vs” yurt dışındaki festival turunu sürdürüyor. Türkiye’de katıldığı festivallerden çok sayıda ödül kazanan film bu sefer de Barselona’da bu yıl 25. kez düzenlenen Fire!! Barselona Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.
İspanya’nın ilk LGBT film festivali olan Fire!! 1995’ten beri düzenleniyor. Kurmaca, belgesel ve kısa filmlerin kabul edildiği etkinliğin adı 1920’li yılların sonlarında eşcinsel ve siyah yazar Richard Bruce Nugent’in çıkarttığı Fire!! adlı dergiye bir saygı duruşu olarak konulmuş.
Başrollerini Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın üstlendiği “Aşk,Büyü vs” iki hafta önce de Toronto’daki Inside Out festivalinde İzleyici Ödülü almıştı.
“Aşk, Büyü vs” MUBI’de izlenebilir.
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