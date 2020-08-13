Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi.
Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor.
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