Aslı Kalaç ve Polen Ünver THY ile uçmaya devam edecek

21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:09

2020-2021 Sultanlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanan Türk Hava Yolları Spor Kulübü, deneyimli orta oyuncusu Aslı Kalaç ve pasör çaprazı Polen Ünver ile önümüzdeki sezon için sözleşme yenilerken, genç smaçör Ada Germen ile ise yollarını ayırdı.

25 yaşındaki deneyimli orta oyuncu Aslı Kalaç, Türk Hava Yolları kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunun altına ‘’Hep beraber yeni başarılara…’’ yorumunu yazdı.

Kalaç, 2013’ten 2020’ye kadar Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nda yer almış, bu sezonun başında Türk Hava Yolları kulübüne transfer olarak iyi bir yükseliş yakalamıştı.

1.92’lik boyuyla Türk Hava Yolları kulübünün önemli parçalarından olan Polen Ünver ise 2014-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymiş, ardından 2020-2021 sezonu için PTT’den Türk Hava Yolları’na transfer olmuştu.

Ada Germen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine Türk Hava Yolları Kulübü'nden ayrıldığını duyurdu: ‘’İki yıl boyunca hayatıma, kalbime dokunan çok değerli insanlar, tecrübeler, mutluluklar sığdırdım. Üzerimde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.’’

"UÇUŞUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı kulüp Aslı Kalaç ve Polen Ünver’in sözleşmesini yenilediğini, Ada Germen’le ise yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımlarla açıkladı:

ASLI KALAÇ İLE YENİDEN



Kulübümüzle sözleşmesi devam eden, 1995 doğumlu 185 cm boyundaki başarılı orta oyuncumuz Aslı Kalaç ile uçuşumuza önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ediyoruz



Aslı’ya ve takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz pic.twitter.com/InbGj5P4Wo — Türk Hava Yolları SK (@thysporkulubu) April 20, 2021

POLEN ÜNVER İLE YENİDEN



Kulübümüzle sözleşmesi devam eden, 1990 doğumlu tecrübeli pasör çaprazımız Polen Ünver ile uçuşumuza önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ediyoruz



Polen’e ve takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz pic.twitter.com/13MNkzBKFw — Türk Hava Yolları SK (@thysporkulubu) April 21, 2021