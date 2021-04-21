Aslı Kalaç ve Polen Ünver THY ile uçmaya devam edecek
Voleybol Sultanlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Türk Hava Yolları Aslı Kalaç ve Polen Ünver'le devam ederken, Ada Germen'le yollarını ayırdı.
2020-2021 Sultanlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanan Türk Hava Yolları Spor Kulübü, deneyimli orta oyuncusu Aslı Kalaç ve pasör çaprazı Polen Ünver ile önümüzdeki sezon için sözleşme yenilerken, genç smaçör Ada Germen ile ise yollarını ayırdı.
25 yaşındaki deneyimli orta oyuncu Aslı Kalaç, Türk Hava Yolları kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunun altına ‘’Hep beraber yeni başarılara…’’ yorumunu yazdı.
Kalaç, 2013’ten 2020’ye kadar Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nda yer almış, bu sezonun başında Türk Hava Yolları kulübüne transfer olarak iyi bir yükseliş yakalamıştı.
1.92’lik boyuyla Türk Hava Yolları kulübünün önemli parçalarından olan Polen Ünver ise 2014-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymiş, ardından 2020-2021 sezonu için PTT’den Türk Hava Yolları’na transfer olmuştu.
Ada Germen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine Türk Hava Yolları Kulübü'nden ayrıldığını duyurdu: ‘’İki yıl boyunca hayatıma, kalbime dokunan çok değerli insanlar, tecrübeler, mutluluklar sığdırdım. Üzerimde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.’’
"UÇUŞUMUZA DEVAM EDİYORUZ"
Kırmızı-beyazlı kulüp Aslı Kalaç ve Polen Ünver’in sözleşmesini yenilediğini, Ada Germen’le ise yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımlarla açıkladı:
ASLI KALAÇ İLE YENİDEN— Türk Hava Yolları SK (@thysporkulubu) April 20, 2021
Kulübümüzle sözleşmesi devam eden, 1995 doğumlu 185 cm boyundaki başarılı orta oyuncumuz Aslı Kalaç ile uçuşumuza önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ediyoruz
Aslı’ya ve takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz pic.twitter.com/InbGj5P4Wo
POLEN ÜNVER İLE YENİDEN— Türk Hava Yolları SK (@thysporkulubu) April 21, 2021
Kulübümüzle sözleşmesi devam eden, 1990 doğumlu tecrübeli pasör çaprazımız Polen Ünver ile uçuşumuza önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ediyoruz
Polen’e ve takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz pic.twitter.com/13MNkzBKFw
Seni hep pozitifliğin ve en kritik anlardaki soğukkanlılığınla hatırlayacak, birlikte geçirdiğimiz bu keyifli uçuşu hiç unutmayacağız— Türk Hava Yolları SK (@thysporkulubu) April 20, 2021
İki sezondur takımımıza vermiş olduğun tüm katkılar için teşekkür ederiz Ada!
Yolun açık ve başarılarla dolu olsun! #ThySporKulübü pic.twitter.com/Vprl5sAitn
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