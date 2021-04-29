Ata mirasına düğün salonu: Cumhuriyet köyündeki koru Rize Kalkandelen Vakfı’na kiralandı

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Adını ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alan, İstanbul Beykoz’da bulunan Cumhuriyet köyündeki Atatürk Korusu tehdit altında. Korunun da içinde bulunduğu 150 dönümlük orman alanının sessizce Orman Fakülteliler Derneği’ne kiralandığı ortaya çıktı. Rize Kalkandere Vakfı da söz konusu alanın bir kısmını kiraladığını ve alana düğün salonundan restorana birçok eğlence tesisi yapacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak Atatürk Korusu’nun da bulunduğu alanın ekolojik ve kültürel yapısının korunabilmesi için kendilerine tahsis edilmesini istedi. CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “Atatürk yadigârı bu koru yok edilmek isteniyor” diye konuştu.

Eski Rize Kalkandere Vakfı Başkanı Gürsel Aycibin, sosyal medya hesabından “Kalkandere Vakfı mesire alanı” adıyla paylaştığı videoda, söz konusu 150 dönümlük arazinin 30 dönümüne ilişkin vakfın ön protokol imzaladığını duyurdu. Ormanlık alanın havadan görüntülerine yer verilen videoda, 30 dönümlük arazi üzerine düğün salonundan kafeteryaya kadar pek çok sosyal tesisin yapılacağı belirtildi. Aycibin, video paylaşımının üzerine “Yürüyüş parkurları ve eğlenme alanlarıyla siz hemşerilerimize şehrin tüm stres ve yorgunluğunu atma olanağı sunacağız” mesajını yazdı. Ulaşmaya çalıştığımız Aycibin çağrılarımıza dönmedi.

Alanda işgalci konumdaki çay evi, dün boşaltıldı.

İBB İSTEDİ

Ulaştığımız bir müdürlük yetkilisi, videodan ve protokolden haberleri olmadığını belirterek “Biz sadece Orman Fakülteliler Derneği’ne kiraladık. Kalkandere Vakfı’yla ilgili bir bilgimiz yok” dedi. Cumhuriyet Köyü Muhtarı Ali Durmuş ise “Uzun yıllar Cumhuriyet köyü halkının koruyup kolladığı Atatürk Korusu, ihaleye çıkmadan pazarlık usulü kurum ve kuruluşlara kiralanmıştır. Yasal ve hukuki olarak tüm mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bu orman, oraya yıllardır gözü gibi bakan Cumhuriyet köyü halkının akciğeridir” dedi. İBB Başkanı adına Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, koruya, ekolojik ve kültürel yapısının korunabilmesi amacıyla talip olduklarını belirtti.

CHP’li Cemal Sataloğlu, “Cumhuriyet köyünün adını bizzat Atatürk vermiştir. 150 dönümlük meşe ağaçlarından oluşan Atatürk’ün adını da taşıyan bir koru bu. Cumhuriyet köyünün kaderi Atatürk’ün 1937 yılındaki ziyaretiyle birlikte değişmişti. Atatürk burayı çok beğenmiş, çağdaş bir orman köyü olması için girişimlerde bulunmuştur. Buraya Cumhuriyet adını vermiş. Şimdi bu koru yok edilmek isteniyor. Bölge halkı olarak karşı çıkıyoruz” diye konuştu.