Denizli'de çöpte Atatürk posterleri! Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
Denizli'de çöpte Atatürk posterlerinin bulunmasına ilişkin soruşturmada bir okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.
Denizli Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu’nda, aralarında çok sayıda Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin yazılı olduğu tablolar çöplüğe atıldı. Bir yurttaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde okulun hemen yanında bulunan çöplüğe bu eserlerin atıldığı görüldü.
SORUŞTURMA AÇILDI
Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu yakınında Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."
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