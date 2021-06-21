Ataşehir'de 3 milyonluk gaspta yeni gelişme: 13 gözaltı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 10:49

İstanbul Ataşehir'de, şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.

Öldürülen kadının eski eşi Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

