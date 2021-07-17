Atatürk Orman Çiftliği'nde yeni yol yapımı başlıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:28

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, iktidara yakın şirketlere satılan, kiralanan, tahsis edilen arazilere yapılan inşaatlar, ABD Büyükelçiliği, MİT Yerleşkesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na kiralanan araziler ve Ankapark ile yarısına yakınının işgal edildiği Atatürk Orman Çiftliği’nin içinden yeni bir yol geçirilecek. Sit alanına yol ve kavşaklar yapılması için gereken imar planı değişikliği tüm kurumlardan onay alınarak askıya çıkartıldı.

BirGün'eden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde planlanan ancak yargı kararlarıyla durdurulan yol inşaatı yeniden gündeme geldi. Yerel seçimlerden kısa süre önce Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 1. derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan Erler Mahallesi 3257 ada 5 parseldeki 797 bin metrekare alanın 250 bin metrekaresi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından kiralandı. Tamamı tarım alanı olan parselin üzerinde daha önce de yol ve kavşak planlandı ancak yargı kararları ile durduruldu.

YENİ YOL SAVUNMASI

2017 yılındaki yargı kararına karşın Etimesgut ilçesi, İstasyon Caddesi’ndeki mevcut trafik yoğunluğunun giderilmesi için İstasyon Caddesi’ne kuzey yönünde paralel yeni bir yol oluşturulması ve mevcut trafik akışının yeniden düzenlenmesi gerekçesiyle yapılan yeni planlama tüm kurumların onayını aldı. Yeni plan değişikliği “Bahse konu yürütmeyi durdurma kararı getirilen plandan bağımsız olarak özünde İstasyon Caddesini Etiler Caddesine bağlayan yeni bir bağlantı yolunu içermektedir” gerekçesine dayandırıldı.

ÜST PLANLARA AYKIRI

Ankara 4. İdare Mahkemesi, aynı parseldeki 250 bin metrekarelik alanın Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanması amacıyla yapılan kiralama işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme telafisi güç sonuçlar doğmasını engellemek amacıyla aldığı yürütmeyi durdurma kararında; planın, üst ölçekli plana, şehircilik ilke ve planlamalarına aykırı olduğuna dikkat çekildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu üzerine alınan yürütmeyi durdurma kararının üzerinden bir ay geçtikten sonra yol yapımı için plan değişikliği askıya çıkarıldı. 102 bin metrekarelik AOÇ alanı üzerinde yeni işgale yol açacak değişiklik 14 Ağustos’a kadar askıda kalacak.