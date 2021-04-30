Athena Gökhan'ı küplere bindiren olay!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarı eleştirdi. Özoğuz'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Ülkenin her yönden çöktüğünü ifade eden Özoğuz, sahte hesaplarla Trend Topic listesine girenlerle beraber maç yorumu yapanlara da sitem etti.
Özoğuz şunları yazdı:
"Hala Maç Tweeti atan var.
Sahte hesaplarla TT.
Ülkede herşey her yönden çökmüş
Ne maçı yahu ? Hangi maç ?
Neyin Maçı ?
Daha iki ay Aşı yok!
Hergün yüzlerce insan ölüyor.
Tam Kapanma var, İş yok.
Euro olmuş 10, Dolar 8.5
İnsanlar sürünüyor.
Hala Maç.
Hadi ordan ya #coronavirus"
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