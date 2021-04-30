'Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç' sergisi erişime açıldı

30 Nisan 2021 Cuma, 12:33

Disiplinler arası paylaşımlara imkân veren üretim ve buluşma platformu olma hedefindeki Karaköy merkezli Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), atık üzerinden dünya ile kurulan ilişkide sorumluluk bilincinin nasıl potansiyeller barındırabileceğini araştıran bir sergi ve yayın projesine imza atıyor.

Ön duyurusu 22 Nisan Dünya Günü’nde yapılan “Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç” başlıklı sergi son yüzyılın üretim ve tüketim anlayışına farklı bir perspektiften bakıyor ve içinde bulunduğumuz bu ekolojik krizin insanlık için yeni anlayışlar geliştirmesi gerektiğini savunuyor.

Kürasyon ve proje yönetimini Yonca Keremoğlu ve Rana Kelleci’nin üstlendiği, "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" adlı seçki atığı sanatsal ifade için bir çıkış noktası, araç ve materyal olarak kullanan altı sanatçının dördü sergi kapsamında yeni üretilmiş olan toplam altı yapıtını bir araya getiriyor.

ATIKTAN SANATA

26 Nisan’da erişime açılan sergi atık ve atık kavramının Türkiye’deki güncel sanat üretiminde nasıl ele alındığına dair bir kesit olarak her yerden erişime açık bir kaynak olma özelliği taşırken, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomi ve daha yaşanabilir bir dünya için bir malzemenin atık haline gelmeden tekrar üretim ve tüketim döngüsüne katılabilmesine dikkat çekiyor.

Sanatçılar Abdulvahap Uzunbay, Uluç Ali Kılıç, Pınar Akkurt, Berna Dolmacı, Aslı Smith ve Ali Kanal’ın eserleriyle katkıda bulunduğu sergi www.kaletasarimvesanatmerkezi.org adresinde süresiz olarak erişime açık olacak.