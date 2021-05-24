Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in gözaltına alınmasının nedeni belli oldu. Atilla Peker’in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:00
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
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Muğla’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay’ın, polisteki işlemleri sürüyor. DHA'nın haberine göre, Atilla Peker’in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle de Olcay ile birlikte toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

ADLİYEYE ÇIKARTILACAKLAR

Gözaltındaki Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay’a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Peker ve Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirilmişti.


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