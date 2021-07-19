Arsenal, Albert Sambi Lokonga'yı transfer etti
İngiliz kulübü Arsenal, Anderlecht'in genç oyuncusu Albert Sambi Lokonga ile sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Anderlecht'te forma giyen Belçikalı oyuncu Albert Sambi Lokonga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Anderlecht ile varılan anlaşmanın ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Lokonga için 17,2 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
Anderlecht'te 2017 yılından bu yana forma giyen Lokonga, 78 karşılaşmada 3 gole imza attı.
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