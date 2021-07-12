Atletico Madrid, Rodrigo De Paul'la 5 yıllık sözleşme imzalandı

Atletico Madrid, 27 yaşındaki deneyimli futbolcu Rodrigo De Paul ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:31
Atletico Madrid, Rodrigo De Paul'la 5 yıllık sözleşme imzalandı
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La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Atletico Madrid, 27 yaşındaki deneyimli futbolcu Rodrigo De Paul ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Rodrigo De Paul, geçtiğimiz sezon İtalyan ekiplerinden Udinese'de forma giymişti.

Atletico Madrid, sosyal medya hesabından Rodrigo De Paul transferini şu paylaşımla duyurdu:



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