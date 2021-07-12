Atletico Madrid, Rodrigo De Paul'la 5 yıllık sözleşme imzalandı
Atletico Madrid, 27 yaşındaki deneyimli futbolcu Rodrigo De Paul ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Atletico Madrid, 27 yaşındaki deneyimli futbolcu Rodrigo De Paul ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Rodrigo De Paul, geçtiğimiz sezon İtalyan ekiplerinden Udinese'de forma giymişti.
Atletico Madrid, sosyal medya hesabından Rodrigo De Paul transferini şu paylaşımla duyurdu:
#WelcomeDePaul!— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 12, 2021
@rodridepaul is already red and white!
https://t.co/3FhPJU0jtr pic.twitter.com/3MhyDe1aMP
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